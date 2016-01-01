İSVEA İTALYAN BANYO GUSTOSU

Dünyanın en büyük 21. Vitrifiye seramik üreticisi

Dünyanın en büyük 21. Üreticisi olan modern işletmelere ve gelişmiş üretim süreçlerine sahip İSVEA yenilikçi tasarimlari pazara sunarak fark yaratıyor.

65 Ülkeye İhracat

Vitrifiye Seramikteki Gücünü tüm banyo ürünlerine yansıtan üretim portföyü ile kalite, güvenilirlik ve estetiği her alanda buluşturan İSVEA ürünleri dünyanın 65 ülkesinde alıcılarla buluşuyor

5 Fabrika, Modern Üretim Gücü

5 ayrı üretim tesisinde, her ürün kategorisinde uzmanlaşmış üretim gücü İSVA’nın kalite ve verimliliğine yansıyor.

İhracat ve Vergi Rekortmenlerinden