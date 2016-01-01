İSVEA BAĞLI KURULUŞU
Isv Saniter Seramik Sanayi A.Ş
Vitrifiye Seramik Üretim Tesisi
Bağlı ortaklıkların sahip olduğu üretim tesislerinin
üretim kapasiteleri
İSVEA BAĞLI KURULUŞU
ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş.
Vitrifiye Seramik Ürünler Üretim Tesisi
1.800.000
adet / yıl
İSVEA BAĞLI KURULUŞU
ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş.
Duş Teknesi ve Evye Üretim Tesisi
240.000
adet / yıl
İSVEA BAĞLI KURULUŞU
Isvea Veltz Teknolojik ve Elektronik
Yapı Malzemeleri San. A.Ş
Gömme Rezervuar Üretim Tesisi
350.000
adet / yıl
İSVEA BAĞLI KURULUŞU
Isvea Veltz Teknolojik ve Elektronik Yapı
Malzemeleri San. A.Ş
Klozet Kapağı Üretim Tesisi
250.000
adet / yıl
İSVEA BAĞLI KURULUŞU
Isvea Mobilya ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.
Banyo Mobilyası Üretim Tesisi
100.000
adet / yıl
İSVEA İTALYAN BANYO GUSTOSU
Dünyanın en büyük 21. Vitrifiye seramik üreticisi
Dünyanın en büyük 21. Üreticisi olan modern işletmelere ve gelişmiş üretim süreçlerine sahip İSVEA yenilikçi tasarimlari pazara sunarak fark yaratıyor.
65 Ülkeye İhracat
Vitrifiye Seramikteki Gücünü tüm banyo ürünlerine yansıtan üretim portföyü ile kalite, güvenilirlik ve estetiği her alanda buluşturan İSVEA ürünleri dünyanın 65 ülkesinde alıcılarla buluşuyor
5 Fabrika, Modern Üretim Gücü
5 ayrı üretim tesisinde, her ürün kategorisinde uzmanlaşmış üretim gücü İSVA’nın kalite ve verimliliğine yansıyor.
İhracat ve Vergi Rekortmenlerinden
İtalya’da doğan İSVEA, günümüzde tüm üretimini ECE HOLDİNG çatısı altında Türkiye'de yapıyor
ve tüm Dünya’ya ihraç ediyor.