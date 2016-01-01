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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

Isv Saniter Seramik Sanayi A.Ş

Vitrifiye Seramik Üretim Tesisi

Bağlı ortaklıkların sahip olduğu üretim tesislerinin
üretim kapasiteleri

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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. 

Vitrifiye Seramik Ürünler  Üretim Tesisi     

1.800.000
adet / yıl

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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. 

Duş Teknesi ve Evye Üretim Tesisi

240.000 
adet / yıl

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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

Isvea Veltz Teknolojik ve Elektronik

Yapı Malzemeleri San. A.Ş

Gömme Rezervuar Üretim Tesisi

350.000 
adet / yıl

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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

Isvea Veltz Teknolojik ve Elektronik Yapı

Malzemeleri San. A.Ş

Klozet Kapağı  Üretim Tesisi

 

250.000 
adet / yıl

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İSVEA BAĞLI KURULUŞU

Isvea Mobilya ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.

Banyo Mobilyası Üretim Tesisi 

100.000 
adet / yıl

İSVEA İTALYAN BANYO GUSTOSU

Dünyanın en büyük 21. Vitrifiye seramik üreticisi

Dünyanın en büyük 21. Üreticisi olan modern işletmelere  ve gelişmiş üretim süreçlerine sahip İSVEA yenilikçi tasarimlari pazara sunarak fark yaratıyor.

65 Ülkeye İhracat

Vitrifiye Seramikteki Gücünü tüm banyo ürünlerine yansıtan üretim portföyü ile kalite, güvenilirlik ve estetiği her alanda buluşturan İSVEA ürünleri dünyanın 65 ülkesinde alıcılarla buluşuyor

5 Fabrika, Modern Üretim Gücü

5 ayrı üretim tesisinde, her ürün kategorisinde uzmanlaşmış üretim gücü İSVA’nın kalite ve verimliliğine yansıyor.

İhracat ve Vergi Rekortmenlerinden

İtalya’da doğan İSVEA, günümüzde tüm üretimini ECE HOLDİNG çatısı altında Türkiye'de yapıyor

ve tüm Dünya’ya ihraç ediyor.

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